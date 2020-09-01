Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezon öncesi ilk 4 haftalık maç programı belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un yeni sezon öncesi ilk 4 haftalık maç programı belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un 1.2.3. ve 4 haftalarda oynayacağı Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ve Ankaragücü maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 4 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor, iki maçını Cumartesi, bir maçını Pazar günü ve bir maçını da Cuma günü oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 4 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
1.Hafta
Kayserispor-Kasımpaşa
13 Eylül Pazar / 17.00
Kadir Has Stadı
2.Hafta
Alanyaspor-Kayserispor
19 Eylül Cumartesi / 19.00
Bahçeşehir Okulları Stadı
3.Hafta
Kayserispor-Erzumspor
26 Eylül Cumartesi / 13.30
Kadir Has Stadı
4.Hafta
Ankaragücü-Kayserispor
2 Ekim Cuma / 20.00
Eryaman Stadı