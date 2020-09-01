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Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezon öncesi ilk 4 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni sezon öncesi ilk 4 haftalık maç programı belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor'un 1.2.3. ve 4 haftalarda oynayacağı Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ve Ankaragücü maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 4 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor, iki maçını Cumartesi, bir maçını Pazar günü ve bir maçını da Cuma günü oynayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 4 haftalık müsabaka trafiği şöyle:


1.Hafta


Kayserispor-Kasımpaşa


13 Eylül Pazar / 17.00


Kadir Has Stadı


2.Hafta


Alanyaspor-Kayserispor


19 Eylül Cumartesi / 19.00


Bahçeşehir Okulları Stadı


3.Hafta


Kayserispor-Erzumspor


26 Eylül Cumartesi / 13.30


Kadir Has Stadı


4.Hafta


Ankaragücü-Kayserispor


2 Ekim Cuma / 20.00


Eryaman Stadı

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