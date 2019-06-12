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Kayserispor'un 4 yabancısı kaldı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni sezon öncesinde 4 yabancı futbolcu kaldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon öncesinde 4 yabancı futbolcu kaldı.


Geride kalan sezon 12 yabancı futbolcu ile ligde mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor'da 8 yabancı futbolcu ile yollar ayrıldı. Kadroda 4 yabancı oyuncu kaldı.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçen sezon kaleci Silvi Lung, Cristian Sapunaru (Romanya) Tiago Lopes, Silvester Varela (Portekiz)


Jean Armel Kana Biyik (Kamerun) Oleksandr Kucher, Artem Kravets (Ukrayna), Bernard Mensah, Asamoah Gyan (Gana), Tjaronn Chery (Hollanda) Fernando Boldrin (Brezilya) Rajko Rotman (Slovenya) forma giydi.


Sezon içerisinde Boldrin ve Rotman ile yolları ayıran sarı kırmızılılar, lig biter bitmez kiralık olan mensah ile 3 yıllık sözleşme yaptı. Böylece sarı kırmızılı takım bünyesinde 4 yabancı futbolcu kaldı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi devam eden yabancı futbolcular şunlar:


Silviu Lung (Romanya) (2020)


Bernard Mensah (Gana) (2022)


Fernando Boldrin (Brezilya) (2020)


Artem Kravets (Ukrayna) (2021)

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