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Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor'un 30.31.32.33 ve 34. haftalarda oynayacağı Galatasaray, Fatih Karagümrük, Göztepe A.Ş, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 1 maçını Pazar günü, 1 maçını Cuma ve 1 maçını da Salı günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:


30 Hafta:


Kayserispor-Galatasaray


13 Mart / 19.00


Kadir Has Stadı


31.Hafta


Karagümrük -Kayserispor


19 Mart Cuma / 16.00


Atatürk Olimpiyat Stadı


32.Hafta


Kayserispor-Göztepe A.Ş


03 Nisan Cumartesi / 13.30


Kadir Has Stadı


33.Hafta


Trabzonspor-Kayserispor


06 Nisan Salı / 19.00


Şenol Güneş Stadı


34.Hafta


Kayserispor-Antalyapor


11 Nisan Pazar / 16.00


Kadir Has Stadı

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