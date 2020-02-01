İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'un 5 haftalık maç programı

Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor'un 21.22.23.24. ve 25. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:


21 Hafta:


Kayserispor-Antalyaspor


9 Şubat Pazar / 13.30


Kadir Has Stadı


22.Hafta


Denizlispor-Kayserispor


15 Şubat Cumartesi / 14.00


Deniz Atatürk Stadı


23.Hafta


Kayserispor-Konyaspor


22 Şubat Cumartesi / 14.00


Kadir Has Stadı


24.Hafta


Kayserispor-Göztepe


2 Mart Pazartesi / 20.00


Kadir Has Stadı


25.Hafta


Kasımpaşa-Kayserispor


8 Mart Pazar / 13.30


R.T.Erdoğan Stadı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.