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Kayserispor'un 6 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki 6 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu.


Süper Lig'de 10 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor'un önümüzdeki 6 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sarı kırmızılı kulübün 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının günlerini ve saatlerini açıkladı. Sarı kırmızılılar 16. haftada Beşiktaş ile, 17.haftada Denizlispor ile, 18. haftada Malatyaspor ile, 19. haftada Gaziantep ile , 20. haftada Medipol Başakşehir ve 21. haftada Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hes Kablo Kayserispor, 6 haftalık programda 1 maçını Pazar, 3 maçını Cumartesi, 1 maçını Salı ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Hes Kablo Kayserispor'un 6 haftalık müsabaka trafiği şöyle:


16.Hafta


Kayserispor-Beşiktaş


3 Ocak 2021 Pazar / 19.00


Kadir Has Stadı


17.Hafta


Denizlispor-Kayserispor


6 Ocak 2021 Cumartesi / 13.30


Denizli Atatürk Stadı


18.Hafta


Kayserispor-Malatyaspor


9 Ocak 2021 Cumartesi / 16.00


Kadir Has Stadı


19.Hafta


Gaziantep FK-Kayserispor


16 Ocak 2021 Cumartesi / 16.00


Kolyon Stadı


20.Hafta


Kayserispor-Başakşehir


19 Ocak 2021 Salı / 16.00


Kadir Has Stadı


21.Hafta


Fenerbahçe-Kayserispor


25 Ocak 2020 Pazartesi /19.00


Ülker Stadı

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