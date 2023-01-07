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Kayserispor'un 6 haftalık maç programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un 6 haftalık maç programı belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 6 haftalık maç programı belli oldu.


Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. haftalarda oynayacağı Sivasspor, Beşiktaş, İstanbulspor, Başakşehir, Giresunspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu.


Kayserispor 19. haftada Sivasspor, 20. haftada Beşiktaş, 21. haftada İstanbulspor, 22. haftada Başakşehir, 23. haftada Giresunspor, 24. haftada Fenerbahçe ve 25. haftada Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, İstanbulspor, Giresunspor ve Antalyaspor maçlarını deplasmanda oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 6 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:


19. hafta


Kayserispor-Sivasspor


13 Ocak Cuma / 17.00


RHG Enertürk Enerji Stadı


20. hafta


Kayserispor-Beşiktaş


22 Ocak Pazar/ 16.00


RHG Enertürk Enerji Stadı


21. hafta


İstanbulspor-Kayserispor


29 Ocak Pazar/ 13.30


Esenyurt Neci Kadıoğlu Stadı


22. hafta


Kayserispor-Başakşehir


2 Şubat Perşembe / 17.00


RHG Enertürk Enerji Stadı


23. hafta


Giresunspor-Kayserispor


6 Şubat Pazartesi / 20.00


Çotanak Spor Kompleksi


24. hafta


Kayserispor-Fenerbahçe


12 Şubat Pazar / 19.00


RHG Enertürk Enerji Stadı


25. hafta


Antalyaspor-Kayserispor


19 Şubat Pazar / 16.00


Antalya Stadı

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