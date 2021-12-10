Yukatel Kayserispor’un 7 haftalık maç programı belli oldu.
Yukatel Kayserispor'un 7 haftalık maç programı belli oldu.
Yukatel Kayserispor'un 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. haftalarda oynayacağı Gaziantep, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Altay, Adana Demirspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. 7 haftalık maç programında Kayserispor 3 maçını Pazar, 1 maçını Pazartesi, 1 maçını Çarşamba, 1 maçını Perşembe ve 1 maçını da Cumartesi günü oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 7 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
17. Hafta:
Kayserispor-Gaziantep FK
19 Aralık Pazar / 16.00
Kadir Has Stadı
18. Hafta:
Yeni Malatyaspor-Kayserispor
23 Aralık Perşembe / 17.00
Yeni Malatya Stadı
19. Hafta:
Kayserispor -Sivasspor
27 Aralık Pazartesi / 20.00
Kadir Has Stadı
20. Hafta:
Kayserispor -Altay
09 Ocak Pazar / 16.00
Kadir Has Stadı
21. Hafta:
Adana Demirspor-Kayserispor
15 Ocak Cumartesi / 13.30
Yeni Adana Stadı
22. Hafta:
Kayserispor-Başakşehir
19 Ocak Çarşamba / 17.00
Kadir Has Stadı
23. Hafta:
Kasımpaşa-Kayserispor
23 Ocak Pazar / 13.30
Recep Tayyip Erdoğan Stadı