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Kayserispor'un 7 haftalık maç programı belli oldu

Yukatel Kayserispor’un 7 haftalık maç programı belli oldu.

Yukatel Kayserispor'un 7 haftalık maç programı belli oldu.


Yukatel Kayserispor'un 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. haftalarda oynayacağı Gaziantep, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Altay, Adana Demirspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. 7 haftalık maç programında Kayserispor 3 maçını Pazar, 1 maçını Pazartesi, 1 maçını Çarşamba, 1 maçını Perşembe ve 1 maçını da Cumartesi günü oynayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 7 haftalık müsabaka trafiği şöyle:


17. Hafta:


Kayserispor-Gaziantep FK


19 Aralık Pazar / 16.00


Kadir Has Stadı



18. Hafta:


Yeni Malatyaspor-Kayserispor


23 Aralık Perşembe / 17.00


Yeni Malatya Stadı



19. Hafta:


Kayserispor -Sivasspor


27 Aralık Pazartesi / 20.00


Kadir Has Stadı



20. Hafta:


Kayserispor -Altay


09 Ocak Pazar / 16.00


Kadir Has Stadı



21. Hafta:


Adana Demirspor-Kayserispor


15 Ocak Cumartesi / 13.30


Yeni Adana Stadı



22. Hafta:


Kayserispor-Başakşehir


19 Ocak Çarşamba / 17.00


Kadir Has Stadı



23. Hafta:


Kasımpaşa-Kayserispor


23 Ocak Pazar / 13.30


Recep Tayyip Erdoğan Stadı

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