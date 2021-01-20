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Kayserispor'un 8 haftalık maç programı belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29.

hafta programları açıklandı. Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısındaki 8 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu.


Süper Lig'de 19 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor'un önümüzdeki 8 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sarı-Kırmızılı kulübün 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının günlerini ve saatlerini açıkladı. Sarı-Kırmızılılar 22. haftada Kasımpaşa ile, 23.haftada Alanyaspor ile, 24. haftada Erzurumspor ile, 25. haftada Ankaragücü ile, 26. haftada Demir Grup Sivasspor ile 28.hafta Çaykur Rizespor ile ve 29.hafta ise Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar ligin 27.haftasını ise BAY geçecek. Hes Kablo Kayserispor, 8 haftalık programda 3 maçını Pazar, 2 maçını Cumartesi, 1 maçını Salı ve 1 maçını da Çarşamba günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Hes Kablo Kayserispor'un 8 haftalık müsabaka trafiği şöyle:


22.Hafta


Kasımpaşa-Kayserispor


30 Ocak 2021 Cumartesi / 13.30


Recep Tayyip Erdoğan Stadı


23.Hafta


Kayserispor-Alanyaspor


2 Şubat 2021 Salı / 16.00


Kadir Has Stadı


24.Hafta


Erzurumspor-Kayserispor


7 Şubat 2021 Cumartesi / 13.30


Kazım Karabekir Stadı


25.Hafta


Kayserispor-Ankaragücü


13 Şubat 2021 Cumartesi / 13.30


Kadir Has Stadı


26.Hafta


Sivasspor-Kayserispor


21 Şubat 2021 Pazar / 16.00


Yeni 4 Eylül Stadı


28.Hafta


Kayserispor-Ç.Rizespor


3 Mart 2021 Çarşamba / 19.00


Kadir Has Stadı


29.Hafta


Hatayspor-Kayserispor


7 Mart 2021 Pazar / 16.00


Antakya Atatürk Stadı


29.Hafta


Hatayspor-Kayserispor


7 Mart 2021 Pazar / 16.00


Antakya Atatürk Stadı

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