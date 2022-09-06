Yukatel Kayserispor’un 9 haftalık maç programı belli oldu.
Yukatel Kayserispor'un 9 haftalık maç programı belli oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un 6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Hatayspor, Trabzonspor, Ümraniyespor, Galatasaray, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu.
Açıklanan 9 haftalık maç programında Yukatel Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 6 maçını Pazar günü ve 1 maçını Cuma oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 9 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
6. hafta:
Kayserispor-Antalyaspor
11 Eylül Pazar / 20.00
Kadir Has Stadı
7. hafta:
Hatayspor-Kayserispor
16 Eylül Cuma / 20.00
Yeni Hatay Stadı
8. hafta:
Kayserispor-Trabzonspor
1 Ekim Cumartesi / 17.00
Kadir Has Stadı
9. hafta:
Ümraniyespor-Kayserispor
9 Ekim Pazar/ 14.30
10. hafta:
Kayserispor-Galatasaray
15 Ekim Cumartesi / 20.00
Kadir Has Stadı
11. hafta:
Kasımpaşa-Kayserispor
23 Ekim Pazar / 14.30
Recep Tayyip Erdoğan Stadı
12. hafta:
Kayserispor-Adana Demirspor
30 Ekim Pazar 17.00
Kadir Has Stadı
13. hafta:
Gaziantep FK-Kayserispor
6 Kasım Pazar / 14.30
14. hafta:
Kayserispor-Konyaspor
13 Kasım Pazar / 17.00
Kadir Has Stadı