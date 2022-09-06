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Kayserispor'un 9 haftalık maç programı belli oldu

Yukatel Kayserispor’un 9 haftalık maç programı belli oldu.

Yukatel Kayserispor'un 9 haftalık maç programı belli oldu.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un 6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Hatayspor, Trabzonspor, Ümraniyespor, Galatasaray, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu.


Açıklanan 9 haftalık maç programında Yukatel Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 6 maçını Pazar günü ve 1 maçını Cuma oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 9 haftalık müsabaka trafiği şöyle:


6. hafta:


Kayserispor-Antalyaspor


11 Eylül Pazar / 20.00


Kadir Has Stadı


7. hafta:


Hatayspor-Kayserispor


16 Eylül Cuma / 20.00


Yeni Hatay Stadı


8. hafta:


Kayserispor-Trabzonspor


1 Ekim Cumartesi / 17.00


Kadir Has Stadı


9. hafta:


Ümraniyespor-Kayserispor


9 Ekim Pazar/ 14.30


10. hafta:


Kayserispor-Galatasaray


15 Ekim Cumartesi / 20.00


Kadir Has Stadı


11. hafta:


Kasımpaşa-Kayserispor


23 Ekim Pazar / 14.30


Recep Tayyip Erdoğan Stadı


12. hafta:


Kayserispor-Adana Demirspor


30 Ekim Pazar 17.00


Kadir Has Stadı


13. hafta:


Gaziantep FK-Kayserispor


6 Kasım Pazar / 14.30


14. hafta:


Kayserispor-Konyaspor


13 Kasım Pazar / 17.00


Kadir Has Stadı

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