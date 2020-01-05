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Kayserispor'un Antalya kampı başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor ligin ikinci yarısına Antalya’da hazırlanıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor.


Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 gün sürecek olan Antalya kampında dün yaptığı antrenmanla çalışmalarına start verdi. Ligin ilk yarısını 10 puanla 18.sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ikinci yarısında alt sıralardan kurtulmak istiyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin katılmadığı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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