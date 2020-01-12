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Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Hes Kablo Kayserispor’un devre arası kampı sona erdi.

Hes Kablo Kayserispor'un devre arası kampı sona erdi. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Herşey başarı için" dedi.


Süper Lig'in ikinci yarısında daha başarılı bir dönem geçirerek kümede kalmayı hedef seçen Hes Kablo Kayserispor'un kamp çalışmaları sona erdi. 3 Ocak'tan bu yana Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını yapan sarı kırmızılılar, bugün sabah gerçekleştirdiği idman sonrasında kamp çalışmalarını noktalandırdı.


Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, öğle saatlerinde Antalya'dan ayrıldı. Kayserispor Asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamasında iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Mustafa Tokgöz, "Takımımıza yeni katılan isimler oldu. Teknik direktörümüz, eski ve yeni oyuncularımızın kaynaşması ve ligin ikinci yarısı için güç toplamak adına son derece başarılı bir kamp dönemi geçirdik. Takımımız kamp çalışmalarını tamamladı ve Antalya'dan ayrıldı. Kafile, bugün akşam Kayseri'ye gelecek" dedi.


Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını ardından da Alanyaspor ile oynayacakları lig maçına odaklanacaklarını söyleyen Mustafa Tokgöz, "Herşey ligin ikinci yarısında başarılı bir dönem geçirmek adına yapıldı. Umarım hedefimize ulaşırız" açıklaması yaptı.

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