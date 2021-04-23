Kayserispor'un Beşiktaş deplasmanında yüzü gülmüyor!

Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor, rakibini İstanbul'da sadece 2 kez yenebildi.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Kayserispor, rakibi ile bugüne kadar 49 kez karşılaştı. Oynanan 49 müsabakada 9 maç berabere biterken Kayserispor 12 kez kazanıp 28 kez kaybetti. Bu maçlarda Kayserispor 48 gol atarken kalesinde ise 79 gol gördü.

İstanbul'da oynanan 24 maçta Kayserispor'un 2 galibiyeti var. 3 maç berabere biterken Kayserispor rakibine 19 kez mağlup oldu. İstanbul'daki maçlarda Beşiktaş 53 gol atarken, Kayserispor ise 17 gol kaydetti. Kayserispor İstanbul'da son olarak 2011-2012 sezonunda kazandı. Sarı-Kırmızılılar, o sezon rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Kayserispor rakibine karşı 9 sezondur İstanbul'da kazanamıyor.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 4-1 kaybeden Kayserispor, bu sezon ligin ilk yarısında evinde rakibine 2-0'lık sonuçla boyun eğmişti.