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Kayserispor'un biyonik adamları

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarı tamamlanırken, Kayserispor 17 maçta 24 farklı oyuncuya şans tanıdı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı tamamlanırken, Kayserispor 17 maçta 24 farklı oyuncuya şans tanıdı. En çok süre alan isim aynı zamanda 17 maçın tamamında forma giyen bin 433 dakika ile Tjaronn Chery olurken, bu ismi 16 maçta Bin 420 dakika süre alan Umut Bulut takip etti. Umut Bulut bu maçların tamamında ilk onbirde sahaya çıktı. Yine ilk yarıdaki 17 maçın tamamında sahaya basan bir diğer isim Bilal Başacıkoğlu oldu.


Deplasmanda oynadığı BB Erzurumspor maçında 1 puan alarak ligin ilk yarısını 19 puan ile 13. sırada tamamlayan Kayserispor, bu maçlarda tam 24 farklı oyuncuya şans tanıdı. Kadrosunda tam 34 profesyonel futbolcu bulunduran Sarı-Kırmızılı takım böylece 10 isme şans tanımadı. Ligin ilk yarısında maçların tamamında forma giyen Tjaronn Chery tam Bin 433 dakika sahada kaldı. Bu ismi 16 maçta forma giyen ve toplamda Bin 420 dakika süre alan Umut Bulut ile 15 maçta Bin 305 dakika sahada kalan Tiago Lopes isimleri takip etti. En az süre alan oyuncu ise 1 maçta sahaya çıkan ve sadece 5 dakika forma giyen Hakan Çıtak oldu. Teknik adamların şans tanımadığı isimler oyuncular Abdullah Gürbüz, Ahmet Kürşat Kılıç, Bora Barlas, Doğan Alemdar, Ercan Çiftçi, Mustafa Buğra İlter, Nuh Naci Kırlangıçoğlu, Uğurcan Gülay, Oğuzhan Berber ve Vedat Karakuş oldu. Bu oyunculardan sadece Oğuzhan Berber sakatlığı nedeniyle oynayamazken diğer 9 genç isimi teknik adamlar tercih etmedi. Kayserispor'da ligin ilk yarısında sahaya çıkma fırsatı yakalayan oyuncuların maç sayıları ve aldıkları süreler ise şöyle:


Tjaronn Chrey : 17 Maç Bin 433 dakika


Umut Bulut:1 16 Maç Bin 420 dakika


Tiago Lopes: 15 Maç Bin 305 dakika


Atila Turan: 16 Maç Bin 291 dakika


Bernard Mensah: 16 Maç Bin 246 dakika


Cristian Sapunaru: 15 Maç Bin 200 dakika


Kana Bıyık: 15 Maç Bin 191 dakika


Bilal Başacıkoğlu: 17 Maç Bin 176 dakika


Silviu Lung: 13 Maç Bin 170 dakika


Rajko Rotman: 10 Maç 866 dakika


Şamil Çinaz: 12 Maç 844 dakika


Deniz Türüç: 10 Maç 818 dakika


Levent Gülen: 13 Maç 816 dakika


Silvestre Varela: 15 Maç 783 dakika


Oleksandr Kucher: 7 Maç 378 dakika


Muammer Yıldırım: 4 Maç 360 dakika


Sakıb Aytaç: 2 Maç 148 dakika


Artem Kravets: 6 Maç 132 dakika


Mert Özyıldırım: 6 Maç 122 dakika


Asamoah Gyan: 7 Maç 95 dakika


Hasan Hüseyin Acar: 1 Maç 18 dakika


Kazım Çelik: 1 Maç 16 dakika


Adem Doğan: 1 Maç 11 dakika


Hakan Çıtak: 1 Maç 5 dakika

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