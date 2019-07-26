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Kayserispor'un 'Çalışmaya Devam' videosu binlerce kez izlendi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un sosyal medya hesabından paylaştığı Avusturya kampındaki çalışmalarının videosu binlerce kez izlendi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un sosyal medya hesabından paylaştığı Avusturya kampındaki çalışmalarının videosu binlerce kez izlendi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld bölgesinde sürdürüyor. 16 Temmuz tarihinde Avusturya kampına başlayan sarı-kırmızılı takım Eibar ve Salzburg takımları ile hazırlık maçı oynadı. Yeni transferlerinde katıldığı kamp süresince çekilen görüntüler İstikbal Mobilya Kayserispor'un sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un 'Çalışmaya Devam' başlığı ile paylaştığı video 8 bin kişi tarafından izlendi ve beğenildi.

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