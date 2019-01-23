Kayserispor'un en genç oyuncusu Emre Demir

İstikbal Mobilya Kayserispor'un en genç futbolcusu 15 yaşındaki Emre Demir oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına puanla başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'un en genç profesyonel futbolcusu Emre Demir oldu.

21 Nisan 2014 tarihinde filiz lisans çıkarılan ve yaş kategorilerinde futbol oynamayan başlayan Emre Demir, 15 yaşına girdiği Ocak ayında resmi maçta İstikbal Mobilya Kayserispor forması giymeyi başardı.

Sarı Kırmızılı takımın, Manisa'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçının 87. dakikasında Şamil Çinaz'ın yerine oyuna dahil olan Emre Demir, duraklama anları ile birlikte 6 dakika oyunda kaldı.

Emre Demir, müsabaka sonrasında gerek teknik direktör Hikmet Karaman, gerekse takımdaki ağabeyleri tarafından tebrik edildi ve başarı dilekleri aldı.

15 Ocak 2004 doğumlu olan Emre Demir, İstikbal Mobilya Kayserispor'da 17 Ocak 2019 günü 2,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştı. Fransız takımı Paris SG ve İspanyol ekibi Barcelona'nın da takibinde olan genç futbolcu U14, U15 ve U16 kategorilerinde toplam 19 kez de Türkiye Milli takım forması giydi.