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Kayserispor'un en golcüsü İlhan oldu

Süper Lig’de 40 maça çıkıp 35 gol atan Kayserispor’da en golcü isim takım kaptanı İlhan Parlak oldu.

Süper Lig'de 40 maça çıkıp 35 gol atan Kayserispor'da en golcü isim takım kaptanı İlhan Parlak oldu. İkinci sırada ise Pedro Henrique yer aldı.


Süper Lig'de kümede kalma yarışında mutlu sona ulaşan Kayserispor, oynadığı 40 maçta rakip ağlara 35 gol atmayı başardı. 42 hafta süren Süper Lig'de 41 puan toplayıp 17.sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en golcü isim 9 golle İlhan Parlak oldu. Brezilyalı Pedro ile 8 golle ikinci sırada yer aldı.


35 golün 34'ü sarı kırmızılı futbolcular tarafından atılırken 1 gol ise rakip futbolcular tarafından kendi kalesine atıldı. İşte Kayserispor takımın ligde attığı gollere imza koyan futbolcular:


İlhan Parlak 9 gol


Pedro Henrique 8 gol


Dimitrios Kolovetsios 2 gol


Daniel Avramovski 2 gol


Wilfried Kanga 2 gol


Uğur Demirok 2 gol


Denis Alibec 2 gol


Gustavo Campanharo 1 gol


Anton Maglica 1 gol


Melih Okutan 1 gol


Muğdat Çelik 1 gol


Zoran Kvrzic 1 gol


Karlo Muhar 1 gol


Mario Paz 1 gol


Arda Kızıldağ 1 gol (Gençlerbirliği)

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