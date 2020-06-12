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Kayserispor'un Fenerbahçe maçı kadrosu

Hes Kablo Kayserispor’un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.


Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Hes Kablo Kayserispor'un ilk 11'i belli oldu. Dün özel uçakla İstanbul'a giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda 9 yabancı 2 yerli futbolcu ilk 11'de sahaya çıkacak. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Fenerbahçe karşısına Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Diego Angelo, Cristian Sapunaru, Emre Taşdemir, Ben Rienstra, Dja Djedje, Bernand Mensah, Hasan Hüseyin Acar, Artem Kravets ve Muris Mesanovic'ten kurulu bir 11 çıkaracak.


Kayserispor'un yedeklerinde ise Hakan Arıkan, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mario Situm, Ziya Alkurt, Enver Cenk Şahin, Yasir Subaşı, Mert Kula, Ömer Uzun ve Anthony Uzodimma yeralacak.

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