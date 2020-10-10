Kayserispor'un geleceği minikler

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Başkan Yardımcısı İsa Gün ve Yönetim Kurulu üyesi Hasan Köse Kayserispor Spor Okulları'nı ziyaret ederek minik oyunculara başarılar diledi.

Kayseri'nin İldem, Talas ve Belsin şubelerinde faaliyete başlayan spor okullarını ziyaret eden başkan ve beraberindeki yöneticiler, öğrenciler ve spor okulu hocaları ile sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Hes Kablo Kayserispor Başkan yardımcısı İsa Gün, "Kayserispor'un geleceğini oluşturacağına inandığımız futbol okullarını sürekli göz önünde tutarak buraların aktif çalışmasını sağlamak istiyoruz. Böylelikle Kayserispor'un geleceğini teslim edeceğimiz futbolcu kardeşlerimize bir yol açmayı hedefliyoruz. Umarım spor okullarımızdan çok çok iyi futbolcular yetişir ve Kayserispor'un geleceğine katkı sağlarız" dedi.