Kayserispor'un gençleri Göztepe'yi mağlup etti

İstikbal Bellona Kayserispor, iki ayrı kategoride Göztepe'yi mağlup etti.

TFF Akademi liglerinde mücadele veren Kayserispor U17 takımı ile Kayserispor U19 takımı, bu hafta oynadıkları müsabakalarını kazandılar. Göztepe ile deplasmanda karşılaşan U17 ve U19 takımı, İzmir'den keyifli ayrıldı. Balçova Belediyesi Spor tesislerinde oynanan müsabakaya Doğan Alemdar, Burak Burcu, Barış Doğan, Aras Aydın, Osman Çötür, Ercan Çifci, Hüseyincan Taş, Muhammed Akçiçek, Abdulsamet Demirel, Kürşat Kılıç, Süleyman Temiz 11'i ile çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı, müsabakayı 2-1 kazandı. Sarı Kırmızılı takıma 3 puanı getiren golleri 15. dakikada Ercan Çifci ile 25. dakikada Muhammed Akçiçek attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor U17 takımı ise İzmir deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Renktaşı karşısında Onurcan Özdemir, Recep Perışık, Ahmet Emre Çöllü, Abdullatif Mat, Erden Tomarza, Hasan Orhan, Esat Can Yıldırım,Eren Kurt, Yunus Ayata, Semih Emir Erdoan ve Nurettin Korkmaz 11'i ile başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor 79. dakikada Yunus Ayata'nın golü ile 1-0 kazandı.