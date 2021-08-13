İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor'un ilk maçını Arslanboğa yönetecek

Yukatel Kayserispor takımının sezonun ilk maçını Malatya bölgesi hakemlerinden Suat Arslanboğa yönetecek.


Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'un maçını Suat Arslanboğa yönetecek. 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maçta Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ile Ali Tuna yapacak. Maçın 4.hakemi de Furkan Aksuoğlu olarak belirlendi. Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri şunlar:


Beşiktaş-Rizespor: Zorbay Küçük


Karagümrük-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır


Altay-Kayserispor Suat Arslanboğa


Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler


Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol


Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan


Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan


Sivasspor-Konyaspor: Fırat Aydınus


Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.