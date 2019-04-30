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Kayserispor'un küçük yeteneği attığı çalımlar ve gollerle göz dolduruyor

Kayserispor’un altyapısında oynayan 2011 doğumlu Yiğit Türkan, attığı çalımlar ve gollerle göz dolduruyor.

Kayserispor'un altyapısında oynayan 2011 doğumlu Yiğit Türkan, attığı çalımlar ve gollerle göz dolduruyor.


Altyapıya büyük önem veren Kayserispor, küçük yetenekleri yetiştirmeye devam ediyor. Kayserispor'un altyapı yetkililerinin dikkatini çeken 8 yaşındaki Yiğit Türkan, 2009-2010 doğumlu miniklerin bulunduğu grupta attığı çalımlar ve gollerle farkını hissettirdi.


Futbol yeteneği nedeniyle kendisinden iki yaş büyük çocuklarla top koşturan küçük Yiğit, altyapı antrenmanları dışında evin bahçesinde de babası ile birlikte şut çalışması yapıyor.

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