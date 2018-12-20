Kayserispor'un Kupa golcüleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan Kayserispor'da iki futbolcu, golleri sıralıyor.

Spor Toto Süper Lig maçlarında golle tanışamayan Artem Kravets ile Bilal Başacıkoğlu, sarı kırmızılı forma ile Türkiye Kupası'nda gollerini sıralıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdıran Kayserispor'da 2 futbolcu 3 maçta 6 gol attı. Bilal Başacıkoğlu ile Artem Kravets, geride kalan 16 haftada ligde gol atamazken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3'er gol attılar.

Bilal Başacıkoğlu, Ziraat Türkiye Kupası 4.Kademe maçında Pazarspor'a 1 gol, Ziraat Türkiye Kupası 5.Kademe maçında Altay'a 2 gol attı. Artem Kravets de, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında Altay ile oynanan 2 maçta 3 gol attı.

3 maç 12 gol

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta 12 gol attı. Pazarspor'u 6-1 yenerek 5.tura yükselen Kayserispor, Altay'ı da 2-1 ve 4-1'lik sonuçlarla eledi. Sarı Kırmızılı takımda 12 gole imza koyan isimler Artem Kravets (3), Bilal Başacıkoğlu (3), Asamoah Gyan, Silvestre Varela, Mert Özyıldırım, Olaksandr Kucher, Cristian Sapunaru ve Bernard Mensah oldu.