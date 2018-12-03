Kayserispor'un Kupa programı belli oldu

Kademe turunda 5 Aralık'ta Altay ile karşılaşacak Kayserispor'un İzmir programı belli oldu. Kayserispor, İzmir'e yarın gidecek ve maç sonrasında da Kayseri'ye dönecek.

Ligde hiç de iyi sonuçlara imza atamayan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak istiyor. Pazarspor'u eleyerek 5.tura çıkan ve İzmir'in Altay takımı ile eşleşen Kayserispor, bu müsabaka için yarın Kayseri'den ayrılacak. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Takımımız yarın 15:45 uçağı ile İstanbul'a oradan da 19:00 uçağı ile İzmir'e geçerek kampa girecek. 5 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da Altay ile karşılaştıktan sonra 22:00 uçağı ile İstanbul'a geçecek. İstanbul'dan da 01:05 uçağı ile Kayseri'ye dönecek" dedi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın görevden ayrılması sonrasında boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerin sürdüğünü ve Kasımpaşa maçına kadar hocanın belli olacağını söyleyen Orhan Taşçı, "kademe maçında takımımızın başında yardımcı antrenör Hakan Ertürk görev yapacak" açıklamasında bulundu.