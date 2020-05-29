İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'un maç günleri belli oldu

TFF’nin maç takvimini açıklamasıyla birlikte Hes Kablo Kayserispor’un maç günleri de belli oldu.

TFF'nin maç takvimini açıklamasıyla birlikte Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri de belli oldu.


TFF maç takvimini açıkladı. Süper Lig'de 22 puanla 18. sırada bulunan ve kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor'un 27 ile 31. hafta arasında oynayacağı 5 müsabakanın günleri ve saatleri de belli oldu.


Sarı Kırmızılılar, önündeki 5 maçı farklı günlerde oynayacak. Kayserispor, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü 1'er kez sahaya çıkacak. Kayserispor'un maçları 2 kez 21:45'te, 3 kez de 19:15'te başlayacak. TFF'nin belirlediği takvime göre Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri saatleri şöyle:


27.Hafta


12 Haziran Cuma


21:45 Fenerbahçe-Kayserispor


28.Hafta:


20 Haziran Cumartesi


19:15 Kayserispor-Gençlerbirliği


29.Hafta:


28 Haziran Pazar


19:15 Sivasspor-Kayserispor


30.Hafta:


6 Temmuz Pazartesi


21:45 Kayserispor-Beşiktaş


31.Hafta:


9 Temmuz Perşembe


19:15 Ç.Rizespor-Kayserispor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.