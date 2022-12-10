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Kayserispor'un maç programı belli oldu

Kayserispor’un 4 haftalık maç programı belli oldu.

Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu. Ligin 15. haftasını BAY geçecek sarı kırmızılılar, 2 kez Çarşamba, 1 kez de Pazar günü sahaya çıkacak.


Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un 15, 16, 17 ve 18. haftalarda oynayacağı Alanyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Dünya Kupası dönüşü oynanacak olan 15. haftayı BAY geçecek olan Kayserispor 16. haftada Alanyaspor, 17. haftada Karagümrük ve 18. haftada Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarını deplasmanda oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 4 haftalık müsabaka trafiği şöyle:


15.Hafta


Kayserispor (BAY)


16.Hafta


Alanyaspor-Kayserispor


28 Aralık Çarşamba/ 17.00


Kırbıyık Holding Stadı


17.Hafta


Kayserispor-Fatih Karagümrük


04 Ocak Çarşamba / 17.00


RHG Enertürk Enerji Stadı


18.Hafta


Ankaragücü-Kayserispor


08 Ocak Pazar/ 16.00


Eryaman Stadı

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