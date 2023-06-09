Kayserispor'un maçlarında 22 hakem düdük çaldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un oynadığı 36 maçta 22 farklı hakem düdük çaldı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un oynadığı 36 maçta 22 farklı hakem düdük çaldı. Sarı kırmızılıların maçlarına en çok çıkan isim ise Ümit Öztürk oldu.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu 47 puanla tamamlayan Kayserispor'da 38 haftalık dilimde en çok maçını yöneten hakem Ümit Öztürk oldu. Denizli Bölgesi Hakemi, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde 3 maçını yönetirken, Kayserispor bu maçlarda 3 mağlubiyet aldı. Öztürk'ün ardından 8 hakem 2'şer kez Kayserispor'un maçını yönetti. Kayserispor'un bu sezon maçlarında görev yapan hakemler ise şu şekilde;
Ümit Öztürk: 3 maç - 3 mağlubiyet
Suat Arslanboğa: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet
Volkan Bayarslan: 2 maç - 1 beraberlik, 1 mağlubiyet
Mustafa Kürşad Filiz: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet
Kadir Sağlam: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet
Arda Kardeşler: 2 maç, 2 galibiyet
Erkan Özdamar: 2 maç - 2 galibiyet
Tugay Kaan Numanoğlu: 2 maç - 1 beraberlik, 1 mağlubiyet
Murat Erdoğan: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet
Hüseyin Göçek: 1 maç - 1 beraberlik
Mete Kalkavan: 1 maç - 1 mağlubiyet
Yaşar Kemal Uğurlu: 1 maç - 1 mağlubiyet
Ali Palabıyık: 1 maç - 1 mağlubiyet
Sarper Barış Saka: 1 maç - 1 galibiyet
Bahattin Şimşek: 1 maç - 1 galibiyet
Burak Şeker: 1 maç - 1 beraberlik
Çağdaş Altay: 1 maç - 1 galibiyet
Yasin Kol: 1 maç - 1 mağlubiyet
Ali Şansalan: 1 maç - 1 galibiyet
Atilla Karaoğlan: 1 maç - 1 mağlubiyet
Cihan Aydın: 1 maç - 1 mağlubiyet
Zorbay Küçük: 1 maç - 1 galibiyet
Burak Pakkan: 1 maç - 1 beraberlik
Direnç Tonusluoğlu: 1 maç - 1 mağlubiyet