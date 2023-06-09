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Kayserispor'un maçlarında 22 hakem düdük çaldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un oynadığı 36 maçta 22 farklı hakem düdük çaldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un oynadığı 36 maçta 22 farklı hakem düdük çaldı. Sarı kırmızılıların maçlarına en çok çıkan isim ise Ümit Öztürk oldu.


Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu 47 puanla tamamlayan Kayserispor'da 38 haftalık dilimde en çok maçını yöneten hakem Ümit Öztürk oldu. Denizli Bölgesi Hakemi, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde 3 maçını yönetirken, Kayserispor bu maçlarda 3 mağlubiyet aldı. Öztürk'ün ardından 8 hakem 2'şer kez Kayserispor'un maçını yönetti. Kayserispor'un bu sezon maçlarında görev yapan hakemler ise şu şekilde;


Ümit Öztürk: 3 maç - 3 mağlubiyet


Suat Arslanboğa: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet


Volkan Bayarslan: 2 maç - 1 beraberlik, 1 mağlubiyet


Mustafa Kürşad Filiz: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet


Kadir Sağlam: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet


Arda Kardeşler: 2 maç, 2 galibiyet


Erkan Özdamar: 2 maç - 2 galibiyet


Tugay Kaan Numanoğlu: 2 maç - 1 beraberlik, 1 mağlubiyet


Murat Erdoğan: 2 maç - 1 galibiyet, 1 mağlubiyet


Hüseyin Göçek: 1 maç - 1 beraberlik


Mete Kalkavan: 1 maç - 1 mağlubiyet


Yaşar Kemal Uğurlu: 1 maç - 1 mağlubiyet


Ali Palabıyık: 1 maç - 1 mağlubiyet


Sarper Barış Saka: 1 maç - 1 galibiyet


Bahattin Şimşek: 1 maç - 1 galibiyet


Burak Şeker: 1 maç - 1 beraberlik


Çağdaş Altay: 1 maç - 1 galibiyet


Yasin Kol: 1 maç - 1 mağlubiyet


Ali Şansalan: 1 maç - 1 galibiyet


Atilla Karaoğlan: 1 maç - 1 mağlubiyet


Cihan Aydın: 1 maç - 1 mağlubiyet


Zorbay Küçük: 1 maç - 1 galibiyet


Burak Pakkan: 1 maç - 1 beraberlik


Direnç Tonusluoğlu: 1 maç - 1 mağlubiyet

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