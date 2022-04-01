İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'un milli futbolcuları döndü

Kayserispor, milli takımlarda bulunan futbolcularının dönmesinin ardından Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da milli futbolcular döndü. Senegal milli takımında bulunan Mame Thiam, İran milli takım kampında bulunan Majid Hosseini, U19 milli takım kampında bulunan Emre Demir, İsviçre milli takım kampında bulunan Mario Gavranovic takıma katıldı.


Sakatlığı süren Bernard Mensah dışında eksik oyuncunun bulunmadığı Kayserispor, Cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılıp moral depolamak istiyor. Sarı Kırmızılılar, yarın gerçekleştireceği antrenman sonrasında kampa girecek.

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