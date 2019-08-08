İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'un rakibi Adana Demirspor

İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon öncesi son hazırlık maçını TFF 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile oynayacak.


Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor 11 Ağustos 2019 Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.


Yeni sezon öncesi hem taraftarı önüne çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar hem de Aytemiz Alanyaspor maçının provasını yapacak. Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Kırmızılılar Adana Demirspor ile oynayacağı hazırlık maçı ile hazırlık dönemine tamamlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.