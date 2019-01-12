Kayserispor'un rakibi Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak 2019 Salı günü Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek olacak Sarı-Kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile başlayacak. Antalya kampını tamamlayan Kayserispor'da gözler kupa maçında. Kupanın ilk maçında avantajlı bir sonuç elde etmek isteyen Kayserispor taraftarının desteği ile lig öncesi moral bulmak istiyor.

Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek olan Kayserispor, Pazartesi günü yapacağı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.