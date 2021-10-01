Eleme Turu Yukatel Kayserispor'un rakibi Artvin Hopaspor oldu.

Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekimine, Yukatel Kayserispor Kulübü adına yönetim kurul üyesi Semra Demirer katıldı. Üçüncü Eleme Turuna Süper Lig'den katılan 5 takımında biri olan Yukatel Kayserispor'un rakibi TFF 3.Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor oldu. Sarı-Kırmızılılar 26,27 ve 28 Ekim tarihlerinde Kadir Has Stadyumunda oynanacak.