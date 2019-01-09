Kayserispor'un rakibi Osmanlıspor

Kayserispor, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını Osmanlıspor ile oynayacak.

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor, yarın Osmanlıspor ile hazırlık maçı oynayacak. Boluspor ile oynanacak maçın iptal edilmesinden sonra yapılan görüşmeler neticesinde TFF 1.Lig takımlarından Osmanlıspor ile maç yapacak.

Antalya'daki maç saat 16:00'da oynanacak. Bu müsabakayı Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yöneticiler Süleyman Akın, İsmail Çöl ve Mustafa Gülsoy da takip edecek.