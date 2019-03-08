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Kayserispor'un Rize'ye seferi Cumartesi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için yarın saat 15.

00'de özel uçak ile Trabzon'a gidecek.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25.haftada Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile 3 puan mücadelesi verecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarına basına ve taraftara kapalı olarak sürdürüyor.


Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanın ardından tamamlayacak olan Sarı-Kırmızılılar ardından saat 15.00'de özel uçak ile Kayseri'den ayrılacak. 1 saat yolculuğun ardından Trabzon'a ulaşacak olan Sarı-Kırmızılı kafile ardından karayolu ile Rize'ye geçecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.


Sakatlıkları devam eden Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber dışında İstikbal Mobilya Kayserispor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

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