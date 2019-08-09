İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'un tek maç bilet fiyatları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonundaki tek maç bilet fiyatları belli oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonundaki tek maç bilet fiyatları belli oldu.


Spor Toto Süper Ligin başlamasına kısa bir zaman kalırken, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü, yeni sezon öncesi tek maç bilet fiyatlarını resmi siteden açıklamadı. Kombinesi olmayan taraftarlar iç saha maçlarında Passolig maç biletlerini yükleyerek girebilecekler.


Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının tek maç bilet fiyatları ayrı tutuldu.


Tek Maç Bilet Fiyatları şu şekilde;


Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Güney Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL


Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL


Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL


Misafir Tribün - 25 TL


2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Galatasaray,Beşiktaş ve Fenerbahçe Maçları Bilet Fiyatları şu şekilde;


Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Güney Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Güney Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 80 TL


Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL


Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 120 TL


Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL


Misafir Tribün - 65 TL

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.