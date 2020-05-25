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Kayserispor'un yabancılarından bayram kutlaması

Hes Kablo Kayserispor’un yabancı futbolcuları kendilerine ait sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı’nı kutladılar.

Hes Kablo Kayserispor'un yabancı futbolcuları kendilerine ait sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı'nı kutladılar.


Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung olmak üzere yabancı futbolcular Ramazan Bayramını kutladı. Sarı-Kırmızılı kulübün kendi sosyal medya hesabından 'Ramazan Bayramınız Mübarek olsun' mesajını paylaşırken, Kayseri ekibinin futbolcuları ise kendilerine ait sosyal medya hesaplarından bayram tebrikleri için paylaşımlarda bulundular. Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı orta saha futbolcusu “Eid Mübarek. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun” yazdı.


Öte yandan Mario Situm,Gustavo Campanharo, Ben Rienstra ve Anthony Uzodimma paylaşalım yapan futbolcular arasında yer aldı.

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