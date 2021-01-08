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Kayserispor'un yardımcı antrenörleri geldi

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu’nun yardımcıları Kayseri’ye geldi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu'nun yardımcıları Kayseri'ye geldi.


Hes Kablo Kayserispor takımının antrenörleri geldi. Rumen teknik adamlar, tesislere yerleşti. Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın yerine göreve başlayacak olan Rumen teknik direktör Dan Petrescu'nun yardımcıları Kayseri'ye geldi.


Dün gece Kayseri'ye gelen Dan Petrescu'nun yardımcıları Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu ve Aurelian Bogdan Aldea Kadir Has Tesisleri'ne yerleşti. Bugün işbaşı yapan Rumen teknik adamlar, hafta sonu Kayseri'ye gelecek olan Dan Petrescu'ya takımla ilgili rapor verecek.

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