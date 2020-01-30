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Kayserispor'un yeni transferi Diego Angelo: "Başarılı olmak için geldim"

Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna kattığı Diego Angelo de Oliveira başarı sözü verdi.

Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı Diego Angelo de Oliveira başarı sözü verdi.


Hes Kablo Kayserispor'un Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki son transferi Diego Angelo, sarı kırmızılı takım ile anlaşmaya vardıktan sonra başarı sözü verdi. Kayserispor tesislerinde sarı kırmızılı formayı giyip Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Başkan Yardımcısı Ali Kaynar ile birlikte objektiflere poz veren Diego Angelo, "Bugün kariyerimde yeni bir döneme giriyorum. Sezon sonuna kadar yeni evimde, şehirde olacağım. Kayserispor'a teşekkür ediyorum çünkü beni buraya getirmek için fedakarlık yaptılar. Hedefime ulaşmak gerek saha içinde gerek saha dışında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlardan gelen mesajlara çok teşekkür ediyorum. Haydi Kayseri. Biz inandık" dedi.

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