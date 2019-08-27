İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'un yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un kadrosuna kattığı 4 yeni ismin forma numaraları belli oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kadrosuna kattığı 4 yeni ismin forma numaraları belli oldu.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un FC Sion takımdan Adryan Oliveira Tavares, Wolsfburg takımından Paul Ntep, Emmanuel Adebayor ve Çanakkale Dardanelspor'dan transfer ettiği Furkan Polat'ın formaları numaraları belirlendi. Adryan Oliveira Tavares 77 numarayı, Emmanuel Adebayor 4 numarayı, Paul Ntep 29 numarayı Furkan Polat ise 98 numaralı formayı giyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.