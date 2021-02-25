Kayserispyor, Çaykur Rizespor mazının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kadir Has Tesisleri'nde Futbol A takımı Teknik Sorumluluğuna getirilen antrenörler Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli gözetiminde çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım ilk olarak düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.