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Kayserispyor, Çaykur Rizespor mazının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli gözetiminde Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.


Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kadir Has Tesisleri'nde Futbol A takımı Teknik Sorumluluğuna getirilen antrenörler Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli gözetiminde çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım ilk olarak düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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