Kayseri'ye 174 sözleşmeli öğretmen atanacak

Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kayseri'ye 174 sözleşmeli öğretmen atanacağı duyuruldu.

Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2019 Ağustos dönemi sözleşmeli öğretmen atama takvimi geçtiğimiz günlerde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin hangi illere, ilçelere hatta okullara atanacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda sözleşmeli öğretmenler daha çok doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılamaktaydı. Yani Kayseri ilk atamalara neredeyse kapalı pozisyonda zor şartlarda öğretmen açığını kapatmaya çalışmaktaydı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Ağustos ayında 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Uzun yıllara aradan sonra Kayseri sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı iller arasına alındı. Önümüzdeki günlerde 174 öğretmenin ataması Kayseri'nin ilçelerine yapılacak. Ağırlıklı olarak ilçelere yapılacak sözleşmeli öğretmen atamasının kısmi rahatlık oluşturacağını düşünmekteyiz. Zira geçtiğimiz yıllarda ilçelerimizde her yıl çok miktarda ücretli öğretmenle eğitim öğretime başlanmak zorunda kalınmıştır" ifadesinde bulunuldu ve şu bilgiler verildi:

"Kayseri sadece merkezden ibaret değildir, Sarız, Pınarbaşı, Yahyalı, Felahiye, Özvatan, Tomarza gibi ilçelerimizin köylerinde kadrolu öğretmenin bulunmadığı durumlar sıkça yaşanmaktadır. Fırsat eşitliği bağlamında oralarda yaşayan insanların çocuklarının da nitelikli eğitim alması için önerilerde bulunduk. İlgili bürokrat ve şehrimizin siyasileriyle görüşmelerimizde bu konuyu dile getirdik. Gelinen noktada 174 öğretmen ilçelerimize atanacak. Başlangıç aşaması için bu atamaları olumlu karşılıyoruz fakat her yıl kapsamın genişlemesi ve sayının artması için de girişimlerimiz devam edecek.

İlçelerimize taze kan olacak öğretmenlerimize şimdiden hayırlı olsun diyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."