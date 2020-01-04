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Kayseri'ye 2020'nin ilk karı yağdı

Kayseri’nin şehir merkezine 2020 yılının ilk karı yağarken vatandaşların da yüzü güldü.

Kayseri'nin şehir merkezine 2020 yılının ilk karı yağarken vatandaşların da yüzü güldü.


Yeni yılın ilk günlerinde Kayseri'de beklenen karın yağmasıyla birlikte şehirde güzel görüntüler ortaya çıktı. Kayserili vatandaşlar da kar yağışından memnun olduklarını ve yağan kar ile hastalıklardaki oranların düşeceğini söyledi. Esnaf Erkan Erdoğan kar yağışı ile ilgili olarak, “2020 yılının ilk karı şehir merkezine çok şükür düştü. Hastalıktan insanlar kırılıyordu ve kar yağışıyla beraber mikroplardan kurtulacağız. Doğamız kara kavuştu ve insanlarımız sağlığına kavuşacaklar. Çok güzel günler bizi bekleyecek kar ile beraber İnşallah çünkü kar Kayseri'ye çok yakışıyor. Bu havalarda da öncelikli olarak sürücüler kış lastiklerini mutlaka taktırmalılar ve vatandaşlar da evden çıkarken mutlaka üzerini sıkı giyinmeliler” dedi.

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