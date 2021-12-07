Kayseri'ye 4. OSB kurulacak

Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'den bilgi aldı.

Valilik makamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş katıldı. Toplantıda konuşan Vali Günaydın, şehre yapılması planlanan 4. Organize Sanayi Bölgesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasıyla birlikte yüzlerce firmanın faaliyet göstereceğini, Kayseri ve ülkemizin ekonomisine katkı sunacağını ayrıca kentte istihdama katkı sağlayacağını ifade etti.

Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de Vali Şehmus Günaydın'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, 4. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.