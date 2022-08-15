Kayseri'ye 700 milyonluk cami

Büyükşehir belediyesi sadece temeli yaklaşık 75 milyon liraya mal olacak caminin temel inşaatı için ihale duyurusu yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; 13 bin metrekarelik alanda yapılacak olan caminin temeli için ihaleye katılacak firmaların 19 bin 300 metreküp beton, bin 765 ton demir ve 100 bin metreküp kazı ve naklinin yapılması için teklif vermesi isteniyor. Günümüz rakamlarıyla 19 bin 399 metreküp beton, bin 765 ton demir ve 100 bin metreküp kazı ve naklinin yapılmasının yaklaşık maliyeti 75 milyon TL civarında. 2 Eylül tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan ihaleye katılmak isteyen müteahhitler ihalenin idari şartnamesine EKAP'ta yer alan ihale dökümanından ulaşabilecekler.

Açık ihale usulüne göre yapılacak caminin temel inşaatının yapımının yer teslimi yapıldıktan sonra 240 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.