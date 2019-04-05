Kayseri'ye 9 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 9 ambulansın teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli; "Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler 'nereden nereye' dedirtmektedir. Bundan 17 yıl öncesinde, hasta nakli için hasta sahiplerinden, ambulans makbuzu ile 'mazot parası' isteniliyordu. Şimdi ise gerektiğinde hastalar helikopter ile ücretsiz taşınmaktadır" dedi.

Vali Şehmus Günaydın ise sağlık hizmetlerindeki kalitede gelinen noktanın dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunun altını çizerek; "Sağlık alanında ülkemiz son yıllarda dünya ortalamasının üstünde hizmetlere imza attı. Cumhurbaşkanımızın 'rüya proje' olarak adlandırdığı şehir hastaneleriyle de artık geldiğimiz noktada durmayacağımızı ve daha ileri noktaya gideceğimizi de anlıyoruz. Son yıllarda özellikle genel bütçeden sağlık harcamaların artmasıyla, sağlığa ayrılan payın artmasıyla sağlık hizmetlerindeki verimlilik, kalite dünya ortalamasının çok üzerine çıktı. Bizler, hastalarımıza çok güzel hizmet veriyoruz ayrıca vakalara ulaşmak için de ambulans filolarımızı her geçen gün zenginleştiriyoruz. Kayserimizde şehir içinde vakaya ulaşma süresi 5,7 dakika, kırsalda da 19 dakika. Bu, Türkiye ortalamasının çok üzerinde iyi bir rakam. Buradan da kısaca vatandaşlarımıza ambulansı gördükleri zaman trafikte lütfen yer versinler. Çünkü biliyorsunuz saniyeler, dakikalar çok önemli Vatandaşlarımız ambulansın önünü açar, daha hızlı vakaya ulaşmasını sağlarlarsa belki de bir hayatın kurtulmasına katkı verecekler" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında; "Kayseri'de kamu kurum kuruluşlarıyla yerel yönetim dayanışmasının güzel örneklerini sergilediğimizi bugüne kadar gözlemledik. Budnan sonra daha fazlasını gözlemleyeceğimize hiç şüpheniz olmasın. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz, bereketimiz olacak. Buna da bizler her alanda katkı sağlamak için 'varız' diyeceğiz" ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer de sağlık alanında gelişmeleri anlatarak, yeni ambulansların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen teslim töreninin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ülkedeki sağlık anlayışının üst düzeye geldiğini aktararak; "Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da sürekli gelişen ve büyüyen güçlü Türkiye'nin, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğünü hep birlikte görmekteyiz. Sağlıkta dönüşüm; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Sağlık Bakanlığımızın ülke genelindeki dev sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin sunumundaki yenilikçi yaklaşımları ile devam etmektedir. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler 'nereden nereye' dedirtmektedir. Bundan 17 yıl öncesinde, hasta nakli için hasta sahiplerinden, ambulans makbuzu ile 'mazot parası' isteniliyordu. Şimdi ise gerektiğinde hastalar helikopter ile ücretsiz taşınmaktadır. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde ifade ettikleri gibi; bu kadar yaygın helikopter ve uçak ambulanslarla vatandaştan ücret almayan tek ülkeyiz. Bu durum ülkemizdeki sosyal devlet anlayışının ne kadar üst düzeye geldiğini göstermektedir. Allah Devletimize zeval vermesin" dedi.

Teslim alınan ambulanslarla birlikte kentteki ambulans sayısının 66'ya yükseldiğinin altını çizen Benli; "Nüfusu 1 buçuk milyona yaklaşan Kayserimizde bu ambulanslar ile; ambulans sayımız 66'ya, istasyon sayımız ise 50'ye yükselecektir. Ambulans ve personel sayımız arttıkça istasyon sayımız da artacaktır. Yakın zamanda ilimize 3 ambulans daha tahsis edilecek. Bunlarla birlikte bu yıl toplam 12 ambulans ilimize kazandırılmış olacak ki; son 5 yılda ilimize yapılmış en büyük tahsistir. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Kayseri genelinde günlük ortalama vaka sayısı 400'dür. Bunlardan ortalama 250‘si yapılan ilk müdahale sonrasında tedavileri için hastanelere taşınmakta olup; hastaların yüzde 60'ı kamu hastanelerine, yüzde 23'ü üniversite hastanelerine, yüzde 17'si ise özel hastanelere taşınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Acil Sağlık Hizmetleri'nde gereksiz çağrı ve ambulansa yol vermeme konularında sıkıntılar yaşandığının da altını çizen Benli; "Bu anlamlı günde Acil Sağlık Hizmetlerinde yaşanan iki probleme dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi; 112 komuta kontrol merkezine günlük ortalama 4000 çağrı gelmekteyken bunun 2 bin 500 kadarı sağlıkla ilgisi olmayan çağrılardır. Acil çağrı hatlarının meşgul edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. 2.husus ise; 'Yaşama Yol Ver' kampanyası ile duyurduğumuz ambulanslara trafikte yol verilmesidir. Bu vesileyle; zorlu şartlarda, cefakâr ve fedakârca görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.