İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'ye Kongolu gelin

Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gertrude Laure Kaumbalynı, Müslüman olduktan sonra Kayserili Milcano Şamlı ile dünyaevine girdi.


Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gertrude Laure Kaumbalynı, Hacılar ilçesinde yaşayan Milcano Şamlı ile tanıştı. Bir süre sonra Müslüman olarak Şamlı ile dünyaevine giren Gertrude Laure Kaumbalynı'yı, mutlu gününde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yalnız bırakmadı.


Başkan Özdoğan, Müslümanlığı seçerek 'evet' diyen Kongolu geline bir ömür boyu mutluluk dileyerek, genç çifte Kuran'ı-Kerim, aile ilmihali ve Türk Bayrağı hediye etti. Bir ömür boyu sürecek birlikteliğe evet diyen çiftin nikahını kıyan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, aileye bazı nasihatlerde bulunduktan sonra nikah cüzdanını geline takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.