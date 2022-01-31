İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı

Kayseri’de sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, kartpostallık görüntüle ortaya çıktı. Karın beyaza bürüdüğü kentte havadan görüntülendi. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar da, son 15 yıldır kentte böyle bir kar görmediklerini söyleyerek, mutluluklarını dile getirdi.



22 mahalle yolu ulaşıma kapalı


Öte yandan, yoğun kar yağışı özellikle kırsal mahallelerin ulaşımında aksamaya neden oldu. Bünyan'da 8, Kocasinan'da 10 ve Yahyalı ilçesinde ulaşıma kapanan 4 mahalle yolunu açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.