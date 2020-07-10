Kayseri'ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı yeni bir tıp fakültesi

Memduh Büyükkılıç, İLBANK'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı için gittiği Ankara'dan Kayseri adına önemli bir kazanımla dönüyor. Başkan Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katılımıyla YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu ve diğer ilgililerle bir araya geldiği toplantıda “Kayseri'ye yeni bir tıp fakültesi” kurulması için girişimlerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı İLBANK Genel Kurul Toplantısı için gittiği Ankara'da her zaman ki gibi tek resmi programla yetinmeyerek şehri için önemli gördüğü her konuda girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Kendisinin de doktor olmasının etkisiyle yeni bir tıp fakültesinin şehre kazandıracağı görünen ve görünmeyen önemli katkıların farkında olan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Yüksek Öğretim Kurulu'na geçerek Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu ve diğer ilgililerle toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, sağlığın da merkezi olan Kayseri'ye yeni bir tıp fakültesi kurulması düşüncesini aktaran Büyükkılıç, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin (USHAŞ) Kayseri'de şube açılmasına yönelik aldırdığı önemli kararın ardından bu kez de yeni bir tıp fakültesinin kurulması yönünde irade ortaya koydu. Başkan Büyükkılıç'ın girişimlerde bulunduğu ve olumlu karşılanan yeni tıp fakültesi kurulmasına yönelik konuya YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Kapıcıoğlu ve diğer ilgililer olumlu yaklaşımda bulundu.

Çalışmalar tamamlandığında ERÜ ve NNYÜ Tıp Fakültesi'nin ardından Kayseri'de Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı 3'üncü tıp fakültesi kazandırılmış olacak.