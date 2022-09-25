İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Rize’nin İyidere ilçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Rize'nin İyidere ilçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


İyidere ilçesinde görevi esnasında kaza geçiren ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Özsoy'un cenazesinin, memleketi Develi'nin Kılıçkaya köyünde yarın öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

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