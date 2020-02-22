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Kayseri'ye uyuşturucu sokmak isteyenleri jandarma engelledi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda doğu illerinden Kayseri’ye uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 kişi yakalanırken 280 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 kişi yakalanırken 280 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Gaziantep'ten Kayseri'ye giriş yapan ve durumundan şüphelenilen bir otomobili Sarız ilçesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 280 gram metamfetamin, alüminyum folyo, 4 adet bıçak, 1 adet muşta ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken Y.K. ve F.S. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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