Kayseri'yi buluşturan düğün

Dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz'ın oğlu Batuhan, Busenur ile dünya evine girdi. Düğün ülkücü camianın buluşmasına da vesile oldu.

MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve MHP İl eski başkanlarından Süleyman Korkmaz'ın oğlu Batuhan Korkmaz'ın düğünü yaklaşık bin 200 kişinin katılımıyla Mahall Balo ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın nikahını kıydığı genç çiftin nikah törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çelenk ve telgraf gönderdi. Genç çiftin nikah şahitliklerini ise MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, önceki dönem MHP Genel Başkan Yardımcısı Metin Çobanoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik, MHP 25. Dönem Nevşehir Milletvekili Mehmet Varol, MHP 25. Dönem Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı, Anavatan Partisi 18. Dönem Kayseri Milletvekili İrfan Başyazıcıoğlu, Anavatan Partisi 20. Dönem Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Talas Belediyesi eski Başkanı Rifat Yıldırım yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, evlenme cüzdanını nikah şahidi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'e verdi. İsmail Özdemir de yaptığı konuşmada; nikah şahitlerinin MHP ve AK Parti camiasından oluşuna vurgu yaparak; “Bu da Cumhur İttifakındaki kararlılığımızı ortaya koyuyor” şeklinde espri yaptı ve evlenme cüzdanını geline teslim ederek genç çifte mutluluklar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra partinin üst yönetiminden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de düğüne telgraf ve çiçek göndererek genç çiftin mutluluğunu paylaştı.

Düğüne genç çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra ülkücü camianın çok sayıda tanınmış ismi de katıldı.