Kayseri'yi ilk 11 ayda 493 bin 553 turist ziyaret etti

Kayseri'yi 2021'in ilk 11 ayında 144 bin 394'ü yabancı, 349 bin 159'ü yerli olmak üzere 493 bin 553 turist ziyaret etti.

Pastırması, sucuğu, tarihi Kayseri kalesi, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapıları ile ön plana çıkan Kayseri'yi, 2021'in ilk 11 ayında 493 bin 553 turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu sayının 144 bin 394'ünü yabancı turistler oluştururken, 349 bin 159 yerli turist de Kayseri'ye gelerek kentin güzelliklerini görme fırsatı buldu.